​Lutte : Gris Bordeaux se dit prêt à affronter Ama Baldé

Défait par Balla Gaye le 7 août dernier, Gris Bordeaux ne pense pas pour le moment à la retraite. Le 3e Tigre de Fass se dit prêt à affronter le lutteur de Pikine Ama Baldé.



« J’ai fait mon retour dans l’arène et je ne compte pas m’arrêter ici. Malgré ma défaite contre Balla Gaye 2, je pense que j’aurais d’autres opportunités. La lutte est assez ouverte et les adversaires sont là. Je suis prêt à affronter Ama Baldé et même d’autres », a fait savoir le Tigre de Fass lors de son dernier face-à-face avec Balla Gaye 2.



Reste à savoir si le promoteur de lutte Gaston Mbengue est dans les dispositions d'organiser ce combat tant réclamé par les amateurs de la lutte.