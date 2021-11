​Lutte – Tournoi de la Cedeao: Ambroise Sarr parie sur un succès à 100 % de son équipe

Les « Lions » de la lutte sont prêts pour le tournoi de la Cedeao qui démarre ce 4 novembre à l’Arène nationale avec des ambitions clairement affichées. Vainqueurs en 2018 au Niger face au pays organisateur, les protégés de l’entraineur Ambroise Sarr veulent cette fois réussir le carton plein. Il a misé sur des joueurs talentueux et expérimentés. Ambroise Sarr a fait appel à Moussa Faye (66kg), Ngor Niakh (76kg), Gandia Fama (86kg), Modou Faye (100kg) et Mouhamed Bousso dit Boy Faye (120kg).



Les deux premiers faisaient déjà partie du groupe qui avait battu le Niger sur ses terres, alors que les trois autres même s’ils n’étaient pas de l’expédition nigérienne, ont quand même vécu de la haute compétition pour avoir disputé les jeux de la Francophonie de 2017 à Abidjan.



C’est sur ce mélange que l’entraineur national veut s’appuyer pour repartir à la conquête de nouveaux titres. Ambroise Sarr a souligné que l’ambition du Sénégal ne sera rien d’autre que de remporter à 100 % le tournoi, c’est-à-dire s’imposer dans toutes les catégories en individuel et par équipe.



Pour le tournoi de lutte de la Cedeao, le Sénégal loge dans la poule A en compagnie de la Gambie et de la Côte d’Ivoire. La poule B est composée du Niger, de la Sierra-Leone et du Ghana. Et pour finir, la poule C qui est la seule avec quatre équipes : le Nige­ria, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau et le Bénin.