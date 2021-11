​Lutte – Tournoi de la Cedeao: le Sénégal retrouve le Niger en finale

Détenteurs du titre de lutte de la Cedeao (Com­munauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest), les « Lions » se positionnent déjà comme candidats à leur propre succession. Moussa Faye et ses coéquipiers devront passer par les Nigériens pour conserver leur statut de champion sous-régional de lutte traditionnelle, demain samedi, renseigne "L'Observateur".



En 15 combats, les « Lions » ont obtenu 14 victoires. Moussa Faye (66kg), Ngor Niakh (76kg), Gandia Fama (86kg), Modou Faye (100kg) et Mouhamed Bousso dit Boy Faye (120kg) ont honoré leur rang dans cette compétition.

Les coéquipiers de Moussa Faye ont battu la Gambie (5-0) et n’ont donné aucune chance aux Ivoiriens (5-0). Et les demi-finales n’étaient qu’une formalité pour le Sénégal, qui a battu le Burkina Faso (4-1).



Le Niger a battu tour à tour la Sierra Leone (5-0) et le Ghana (5-0) pour retrouver son rival de toujours en finale. Les Nigériens ont été mis en difficulté en demi-finale par le Nigéria (3-2). Ils ont été battus dans les catégories de 86kg, 100kg et 120kg.



Comme en 2018, le Sénégal et le Niger se retrouvent en finale. Les hommes d’Ambroise Sarr sont prêts à conserver leur titre.

Les « Lions » de la lutte vont redescendre cet après-midi dans l’arène pour les combats dans la catégorie individuelle. Moussa Faye (66kg), tentera de conserver son titre de champion de la Cedeao, tandis que Ngor Niakh (76kg), Gandia Fama (86kg), Modou Faye (100kg) et Mouhamed Bousso dit Boy Faye (120kg) vont essayer de monter pour la première fois et en individuelle au sommet de la Cedeao.