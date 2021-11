​Lutte avec frappe : Forza tient sa revanche sur Pakala

Le pensionnaire de l’écurie Fass-Ndakaru a pris sa revanche sur Pakala, qui l’avait battu en 2012. Forza prend ainsi sa revanche, 9 ans après. Les deux lutteurs se sont accrochés dès le coup de sifflet de l’arbitre. Forza ne s’est pas attardé sur la boxe, il a utilisé son talent de lutteur traditionnel pour battre son bourreau de 2012. Le champion d’Afrique avec l’équipe nationale en 2007 a dévié la tentative de placage de son adversaire pour lui faire un hanché. Ce geste technique de Forza envoi Pakala au sol la tête engloutie dans le sable. Une victoire sans bavure pour le lutteur de Fass-Ndakaru, qui continue ainsi sa lancée au sommet.



Retour raté de Zoss

Le retour tant attendu n’a pas été triomphale. Après plus de cinq ans hors des arènes, Zoss effectuait son come-back, hier dimanche, pour défier Alioune Sèye 2. Mais le duel entre le leader de l’écurie Door Dorate et celui du Walo n’est pas allé au terme du meilleur goût des amateurs.



Pour ce combat organisé par Gaston Mbengue, Zoss a été forcé à l’abandon puisque blessé à l’œil gauche. Et c’est logiquement son adversaire, Alioune Sèye 2, qui gagne par décision médicale.