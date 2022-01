​Lutte avec frappe : étincelles attendues entre Balla Gaye 2 et Bombardier, pour leur deuxième rendez-vous

Les deux lutteurs se sont affrontés une première fois, le 8 juin 2014. Un combat très rapide où Bombardier avait pris le dessus sur Balla, alors roi des Arènes. Sept (7) ans après, Balla Gaye 2 fort de deux succès consécutifs face à Gris Bordeaux et Modou Lo, peut espérer cette fois prendre sa revanche.



Une revanche loin d’être promise. Car, en face, il va en découdre avec son tombeur, B52 de Mbour. Un mastodonte, difficile à manœuvrer et qui ne recule devant personne. Le combat du nouvel an promet. Rendez-vous ce samedi à l’Arène Nationale.