​Lutte contre l’érosion côtière : Amadou Bâ récolte plus de 15 milliards de FCFA à Washington

L’accord de financement du Projet d’investissement pour la résilience du littoral ouest-africain (WACA), d’un montant de plus de 24 millions (24 100 000) Euros, soit près de quinze milliards (15 809 000 000) de FCFA, a été signé à Washington.



La signature a eu lieu entre Amadou Ba, ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et Louise J. Cord, Directeur des Opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal, en présence de Mansour Faye, ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, maire de Saint Louis.



Le projet a pour objectif de promouvoir diverses mesures de lutte contre l’érosion côtière : fixation des dunes, restauration de zones humides et de mangroves, rechargement des plages et construction d’ouvrages de protection et de digues.



Il contribuera ainsi à réduire les inondations en restaurant les systèmes de drainage et en améliorant la gestion des bassins versants. Des interventions auront également pour but de lutter contre la pollution par un meilleur traitement des déchets marins et des déchets industriels, ainsi que des déversements d’hydrocarbures.



Dans un autre registre, le Sénégal a été cité en exemple, en matière de transparence budgétaire, lors de la table ronde de haut niveau sur le sujet tenu le 20 avril 2018, à Washington, en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire internationale.