​Lutte contre la Covid-19: le Directeur de l’Office du Bac réceptionne un important lot de matériel pour la prévention à la rentrée de novembre

Le directeur de l’Office du baccalauréat Soicé Ndiaye a procédé à la réception d’un important lot de matériel de la part du ministre de l'Education nationale, Mamadou Talla et de celui de lʼEnseignement Supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation, ce mardi au deuxième sphère ministérielle de Diamniadio. Ces matériels, qui entrent dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, seront répartis dans les 16 académies du pays avant le démarrage des cours prévu en novembre 2020, précise le ministre Mamadou Talla. Il s'agit de masques lavables, de cartons de savon, de thermoflash, des caisses de bouteilles d’eau de javel, de caisses de gels hydroalcooliques.



« Cette remise symbolique entre dans le cadre de nombreuses cérémonies du ministère de l'Éducation nationale pour la prévention contre la pandémie. L’objectif du développement durable relatif à l’éducation consacre sa cible 4.6 à l’alphabétisation en veillant à ce que tous les jeunes ayant un pourcentage important d’adultes hommes et femmes, sache lire, écrire et compter », a déclaré Mamadou Talla.





Poursuivant ses propos, il ajoute: « La lettre de politique sectorielle décline aussi comme objectif d’ici 2030 d’améliorer la qualité et l’efficacité des programmes d’éducation de base des jeunes et des adultes. Entre 2000 et 2019, nos programmes d’alphabétisation ont enrôlé plus de 2 millions d’apprenants. Dont plus de 84% de femmes. C’est donc, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19, que le ministère de l'Éducation nationale a acquis du matériel à mettre à la disposition des classes d'alphabétisation».



Quant au ministre de lʼEnseignement Supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation représenté par Ibrahima Wone, il a noté l’obligation de l’Etat de mettre les enseignants, les élèves, le personnel administratif, dans des conditions de sécurité optimales. « Nous sommes dans un contexte particulier de Covid-19. Il est de l’obligation de l’Etat de mettre les enseignants, les élèves, le personnel administratif, dans de bonnes conditions. C’est dans cette direction que je suis ici au nom du ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation pour fournir un certain nombre de matériels au Directeur de l’Office du Baccalauréat », a-t-il soutenu.



Le Directeur de l'Office du Baccalauréat, Socé Ndiaye a lui magnifier ce geste avant de soutenir qu’au niveau du terrain, qu’ils ont beaucoup insisté pour que cette dynamique enclenchée depuis un certain temps puisse s’étendre à tous les sous-secteurs de l’éducation. « Une fois que ce matériel sera reçu, nous allons tout mettre en œuvre en rapport avec la direction de l’Alphabétisation et des Langues nationales pour que ces classes-là, puissent fonctionner», a rassuré le Directeur de l’Office du Baccalauréat Socé Ndiaye.