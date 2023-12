​Lutte contre la Cybersécurité : les acteurs de la société civile arment les acteurs civiques et journalistes

Le S4C, une organisation de la société civile tient un atelier de trois jours de formation pour outiller les acteurs civiques, des journalistes de ces menaces qui pèsent sur eux et de voir en tant qu’acteur de la société civile, comment il faut naviguer pour essayer de ne pas tomber dans une piège qui leur est tendue et dans cette tentative de voir comment restreindre leur espace. Il a été aussi beaucoup question d’amener les patients à comprendre que les droits humains sont également les droits numériques. Mais surtout de la sécurité numérique en Afrique de l’Ouest.



« Nous avons abordé ce matin des sujets très importants. D’abord, c’est surtout d’amener les patients à comprendre que les droits humains sont également les droits numériques. Ils sont deux éléments qui sont interchangeables. Mais dans ma présentation, j’ai aussi abordé un autre thème lié à la sécurité numérique en Afrique de l’Ouest. Dans cette présentation également, j’ai parlé des contextes civiques en Afrique de l’Ouest. La température, le contexte, les difficultés, les menaces qui pèsent sur les citoyens et les organisations de la société civique. Juste de manière général essaye de décrire l’esprit qui caractérisait nos gouvernements africains dans leur combat ou dans leur tentative de bâillonner l’espace civique. De manière détaillée, il s’agit d’impliquer tous les acteurs. Les acteurs civiques, les acteurs de la société civile, des journalistes de ces menaces qui pèsent sur eux et devoir en tant qu'acteur de la société civile, comment il faut naviguer pour essayer de tomber dans un piège qui leur est tendu et dans cette tentative de voir comment restreindre leur espace », a déclaré Sola Merey Specialist at Spaces Ghana.



Poursuivant ses propos, l’acteur de la société civile ajoute : « En fait, nous avons plusieurs menaces dont nous avons parlé hier à travers le lancement de documentaire sur l’espace civique. Le documentaire faisait focus sur le Sénégal et essaye de mettre en exergue les violations des droits humains, la répression, mais surtout dans cette vidéo à la torture, à des menaces pour restreindre l’espace civique. Dans cette vidéo, vous pouvez voir comment les acteurs Étatique et non Étatique, la police et autres ont en train de faire usage de la violence pour réprimer les citoyens qui sont dans leur droit de manifester. Les menaces sont de plusieurs ordres et incluent les arrestations illégales, les disparitions forcées, les exilés les tortures, les emprisonnements, les intimidations. Elles sont de toute sorte. Nous avons dit également qu’il est important que les acteurs de la société civile soient impliqués dans les processus de prise de décision et de prise de loi ».