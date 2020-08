​Lutte contre la coupe illicite de bois en Casamance: plus de 100 mille plants produits par les services des eaux et foret

Pour faire face aux multiples coupes des bois en Casamance, plus précisément dans la région de Sédhiou, plus de 100 mille plants sont produits par les services des Eaux et Forets pour maintenir la région verte. Plusieurs campagnes de sensibilisation sont menées dans ce sens. Des initiatives qui produisent des résultats probants dans la zone de Sakar à Bany selon Moussa Bop le chef de la brigade des Eaux et Forêts de Diendé.



« Pour réussir cette lutte contre cette coupe illicite de bois, il faudrait une implication totale des populations. À Sakar, les populations ont été impliquées, et plusieurs sensibilisations ont été menées. C’est ce qui nous a permis d’obtenir tous ces résultats. Arrivés à Sédhiou, vous allez voir beaucoup de charrettes, et de Chevaux. C’est avec l’apport de ses populations locales que nous parvenons à faire ses résultats », soutient Moussa Bop, chef de la brigade des Eaux et Foret de Djindé.



Des avancées qui ont poussé l’inspecteur régional des services des Eaux et Forets à descendre sur le terrain. « Au total dans la région, nous avons produit 170 mille plants dans 160 pépinières, dont les 150 sont des pépinières individuelles », indique le Commandant Ismaïla Niang.