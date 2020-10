​Lutte contre la cybercriminalité : le ministère de l'Économie numérique lance le programme « Octobre Cyber »

Le Ministère de l’Économie numérique et des Télécommunications a procédé, ce vendredi au lancement du programme « Octobre Cyber », dédié à la sensibilisation au plan international, des utilisateurs, en particulier les enfants sur la cybersécurité, qui constitue une véritable occasion pour partager les expériences et de bonnes pratiques en matière de protection des infrastructure d’information critiques et des services essentiels et de protection des enfants en ligne (PEL).



« Durant cette période, il est prévu une série de webinaires hebdomadaires animé par des experts et des jeunes très actifs dans le domaine de la sensibilisation sur la cybercriminalité, sous le pilotage du ministère de l'Économie numérique et des Télécommunications en partenariat avec l'Organisation des Nations unies la Drogue et le Crime (ONUDC) et via la plateforme zoom. Vous avez vu tout à l’heure des expert qui ont été désigné ont fait savoir que l’Afrique est le Sénégal est 71e pays en terme d’attaque, et l’Afrique 5e continent », a déclaré Yoro Moussa Diallo, représentant du ministre.



En outre, précise M. Diallo, « cette cérémonie de lancement marque le début des activités d’Octobre Cyber, et constitue également une occasion de communiquer sur les réalisations et perspectives de la stratégie nationale de cybersécurité, SNC2022. Elle a pour ambition d’accélérer la transformation digitale du pays à l’horizon 2025. Cette stratégie s’articule autour de trois pré fondamentaux et quatre axes stratégiques prioritaires. Son plan d’actions initial est constitué de 28 réformes et 69 projets, pour un coût total de 1 361,3 milliards de F CFA ».



Il a affirmé que les techniques numériques constituent l'innovation majeure de ces dernières décennies et le principal vecteur de la nouvelle révolution industrielle. Ces technologies, poursuit-il, ont radicalement transformé les modes de vie, 'es façons de produire, les rapports au temps et à l'espace.