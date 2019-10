​Lutte contre la déperdition scolaire : le maire de Pikine-Est conceptualise le slogan « l’école des sans écoles »

Issakha Diop, maire de Pikine-Est, a conceptualisé le slogan « l’école des sans écoles » pour la réinsertion des enfants exclus du système éducatif. Un plaidoyer formulé lors d’une cérémonie de remise de fournitures scolaires aux écoliers de sa commune.



« C’est une remise symbolique de fournitures scolaires pour les élèves des 8 écoles publiques de la Commune de Pikine-Est. On remet des subventions aux écoles à travers les associations des parents d’élèves. On remet aussi des subventions aux Conseils communaux de la jeunesse, aux collectifs des Serignes dara et à la ligue des élèves et étudiants. Des subventions qui vont leurs permettre de pouvoir fonctionner pendant toute l’année », a indiqué Issakha Diop.



M. Diop pense que Pikine-est, est la seule commune du pays qui prévoit une enveloppe pour motiver les maîtres de CM2. « Je pense que Pikine-est, est la seule commune du pays qui prévoit une enveloppe pour motiver les maîtres de CM2 pour les pousser à se surpasser et à nous prodiguer les meilleurs résultats. On est pas passé de 35 % à 76 % de taux de réussite d’une année à une autre. 50 000 par maître de CM2. Nous avons lancé le concept « l’école des sans écoles » pour récupérer les victimes de la déperdition scolaire. Tous les élèves qui n’avaient pas la possibilité, peuvent étudier. Nous avons prévu une enveloppe de 500 000 pour les élèves et étudiants ce qui est une première », dit-il.