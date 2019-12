​Lutte contre la situation des enfants de la rue: le ministre Oumar Gueye invite les maire à mobiliser leur budget

Le ministre Oumar Guèye a procédé, ce jeudi au lancement de la cérémonie de l'initiative de 3 000 collectivités territoriales sans enfants de situation de rue tenu à Dakar. Pour le ministre, cette initiative vient à son heure pour consacrer en quelque sorte, toutes les actions entreprises par l’Etat du Sénégal en faveur de l’enfance.

Pour lui, la responsabilité des collectivités territoriales est entièrement engagée. Toutefois, il engage au nom du président Macky Sall l’ensemble des maires et des présidents départemental pour une inscription budgétaire suffisante dans les actions liées à la santé, à la population, à l’action sociale et à la prise en charge des écoles et des daaras.



« Le Président Macky Sall est en train de mettre en œuvre ce que nous appelons ici au Sénégal le programme (Macky 5.3.5). Dans ce programme, figure en bonne place la jeunesse. Lorsque nous parlons de jeunesses, il s’agit également des enfants parce qu’ils sont des jeunes. Les enfants ne sont pas nés pour être dans la rue. Chaque enfant a un père et une mère. Donc la responsabilité parentale est totalement engagée. Nous devons veiller à ce que ces enfants ne soient pas dans ces conditions », a déclaré le ministre.



Toujours dans le Plan Sénégal émergent jeunesse horizon 2035, « le chef de l’Etat compte développer un programme national de réduction des inégalités, d'accès à la santé et au sport en milieux scolaire, d’un budget de 5 milliards par an, à partir de 2020, en relation avec les collectivités territoriale », a-t-il rappelé.



Oumar Gueye souhaite à ce que l’initiative 3 000 collectivités territoriales de l’UEMOA sans enfants en situation de rue permette de gagner en efficacité, crée plus de cohérence pour plus de résultats probants et durables.