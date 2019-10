​Lutte contre la tuberculose : le rapport annuel de l'OMS fait état des difficultés d’accès aux soins

Le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que " trois (3) millions de personnes atteintes de tuberculose ne reçoivent toujours pas les soins dont elles ont besoin".



Selon le rapport, même si le nombre de décès du à la tuberculose dans le monde est revu en baisse en 2018 : "1,5 million de personnes sont décédées contre 1,6 million en 2017", cependant, la charge reste élevée parmi les populations à faible revenu et marginalisée (10 millions de personnes ont développé la tuberculose en 2018).



« Ce qui aujourdhui pousse les organisations de la santé a célébré le franchissement de la première étape dans leur effort visant à atteindre les personnes qui n’avaient pas accès aux services de prévention et de traitement de la tuberculose», a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’Oms.



Néanmoins, la lutte contre la tuberculose dans le monde publié dans ce rapport annuel de l'OMS souligne qu’il faut progresser plus vite si l’on veut atteindre l’objectif de développement durable qui consiste à mettre fin à la tuberculose d’ici 2030.