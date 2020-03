​Lutte contre le Coronavirus: la police effectue une descente nocturne aux Almadies et ferme des restaurants

La série de mesures inédite mises en place pour freiner la propagation du coronavirus Covid-19. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la police a procédé à la fermeture de certains restaurants sis au quartier très chic des Almadies. Toutefois, il faut souligner que cette fermeture ne concerne pas tous les restaurants.



Une équipe de PressAfrik, qui est descendue sur les lieux vers 23 heures a pu constater le spectacle qui se déroule sur place. Les clients viennent faire leurs achats et repartent. À l'intérieur de ces restaurants, on aperçoit parfois deux, voire trois clients. Et aux alentours et dans les rues, c'est presque le désert, dans ce coin d'habitude très fréquenté par les "viveurs" et autres jet-seteurs dakarois.



Le président de la République a pris des mesures fermes pour faire face à l’épidémie de coronavirus. Par contre les gérants de restaurants s'inquiètent pour l'avenir de leur business.