​Lutte contre le Covid-19 : Imam Arouna Kane déplore la fermeture des marchés exige l’ouverture des mosquées

Le Sénégal fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. Imam Arouna Kane, qui est revenu sur l'évolution de cette épidémie de coronavirus, avec ces milliers de morts en Europe, qui dit-il, « a plus de moyens que nous », invite les gens à se remettre au Dieu. Toutefois, déplore la non fermeture des marchés, et exige l’ouverture des mosquées. Selon lui, on ne peut pas fermer les mosquées et laisser des personnes comme Youssou Ndour qui continue à regrouper des gens, faire des lives, les lieux de jeu du hasard comme les PMU sont tout le temps plain, les marchés, etc., personne n’en parle. Pour Imam Arouna Kane, les autorités doivent ouvrir les mosquées accompagnées des mesures barrières de prévention et non de les fermer totalement au moment où les gens continue à se regrouper ailleurs, dans les lieux comme les marchés entre autres. Suivez la vidéo !!!