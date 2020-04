​Lutte contre le Covid-19 à Sédhiou : le comité de gestion des marchés forestiers apporte des produits d’hygiènes aux structures sanitaires

Le Comité inter-villageois pour la gestion des massifs forestiers de Bousimbalo, regroupe les communes de Samékanta, Dianaba et Oudoukar dans l’Est de Sédhiou. Conscient de la primauté de la santé, sur toute activité social et professionnelle, les membres de ce comité ont apporté à ces collectivités territoriales et structures de santé des produits d’hygiènes en guise de contribution à l’effort de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus.



« Il s’agit des détergents, des lave-mains et du savon. Nous intervenons dans trois collectivités territoriales qui sont Samékanta, Dianaba et Oudoukar. Mais il se trouve qu’il y a certains producteurs de Dianamalary qui sont producteurs de la forêt aménagée », a indiqué Bacary Mané, animateur des forêts aménagées de Bousimbalo.



Le maire d’Oudoukar, Sankoung Sagna et président de l’association des maires du département de Sédhiou se réjouit de ce geste et exhorte au respect des mesures barrières, tout comme la vigilance face à toute présence étrangère dans ce village, rapporte Walf radio.