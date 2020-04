​Lutte contre le Covid-19 à Thiaroye : le groupe les câbleries du Sénégal contribue à hauteur de 20 millions de F CFA

Le groupe les câbleries du Sénégal prête main forte aux populations de Thiaroye, à la banlieue de Dakar. Il leur a offert des produits détergents et des vivres. L’usine a décaissé une enveloppe de 20 millions de F CFA dans ce cadre.



« Je tiens à remercier le maire de la commune et toutes les populations de Thiaroye, commune dans laquelle évolue notre structure. Nous sommes venus ici aujourd’hui, à deux niveaux. Premièrement, c’est une sollicitation adressée à notre structure par M. le maire, et le second niveau, c’est pour être fidèle à notre politique RSE », a indiqué le président Sidaty Diop.



Poursuivant ses propos, il précise : « Et vue le contexte actuel, vue la situation du pays, on ne peut faire autrement que d’apporter notre modique contribution pour faire face à cette pandémie. Le coût des produits que nous avons amenés est estimé 20 millions F CFA ».