​Lutte contre le Covid-19 : le FRAPP propose le dépistage de tous les citoyens

le Front pour une Révolution Anti impérialiste Populaire et Panafricaine ( FRAPP)/ FRANCE DÉGAGE propose à l’Etat du Sénégal le dépistage de tous les citoyens et le traitement des malades atteints de Covid-19. Il tient à rappeler que les pays qui s’en sortent le mieux aujourd’hui face au nouveau coronavirus sont ceux qui dépistent le plus et traitent au plus tôt leurs malades.



A cet effet, le FRAPP proposant la mise en œuvre de cette stratégie des 2 TT (Tester massivement et Traiter au plus tôt), estiment qu’il faut réserver entre 250 et 500 milliards au dépistage de 5 à 10 millions de Sénégalais pour isoler les malades et les cas contacts avant de les soigner. Et de laisser les autres vaquer à leurs occupations et laisser la vie économique et sociale reprendre son cours.



Selon le FRAPP, ce schéma est infiniment moins coûteux et plus durable que celui en cours actuellement qui est défensif et relève d’un pilotage à vue. Toujours dans cette perspective, le Front propose, l’attribution du marché des dépistages à tous les laboratoires qui en ont les capacités techniques (Pasteur, IRESSEF, Bio 24…) avec une préférence africaine, la réquisition de l’institut Pasteur dans l’urgence et la préparation de sa nationalisation.



Il suggère la coopération entre africains qui pourrait prendre la forme d’une coopération entre le MRC de la Gambie et le Sénégal, la dotation de masques à tous les citoyens par l’Etat (un citoyen, un masque).