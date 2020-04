​Lutte contre le Covid-19: le mouvement national des policiers veut aider dans la sensibilisation

Le mouvement national des policiers à la retraite s’implique dans la riposte contre le virus Covid-19. Le respect des règles d’hygiène est le mot d’ordre décrété par ces anciens policiers, pour défendre les forces de sécurité et de défense dans l’exercice de leur mission.



« Nous tenons à faire cette déclaration, pour informer les populations sénégalaises, en général et particulièrement les policiers qui sont en retraite, les présidents de cellule de notre mouvement qui sont dans les régions et les départements, pour qu’ils aillent instruire les gens à respecter les consignes données par les autorités médicales. Que les gens respecter le couvre-feu », a déclaré l'ancien Commissaire Cheikhna Keita.



Selon lui, cette maladie n’épargne personne. « C’est une maladie qui peut toucher tous le monde. C’est notre travail nous anciens policiers. Nous étions sur le terrain plus de 32 ans. Macky Sall a instruit tout le peuple sénégalais de respecter les consignes, parce que cela va de notre santé», dit-il.



Malgré leur manque de moyens, Cheikhna Keita et ces camarades tendent la main au chef de l’Etat, et encouragent les forces de défense et de sécurité dans leur mission surtout en cette période d’état d’urgence, et de couvre-feu, livre Sud Fm.