​Lutte contre le Vih/sida : ANCS mise sur les médiateurs

Venu prendre part à l’ouverture des Premières journées de convergence des médiateurs de la lutte contre le vih/sida, la directrice exécutive de l’ANCS requière un engagement rigoureux de la part des médiateurs, avec une volonté manifeste pour une bonne accélération de la réponse contre le vih/sida.



"Pour appuyer l’observance au traitement et améliorer la qualité de vie de personnes vivant avec le vih, il nécessite des stratégies efficaces avec la mise en place de services communautaires innovants et adaptés",dit-elle.



A cet effet, les médiateurs appuient la riposte contre le vih par des activités de sensibilisation et de prévention de la maladie mais également d’aide à la prise en charge.



Dans cette même dynamique, Mme Mbodji plaide pour « des interventions efficaces et de qualité des médiateurs afin de créer une synergie d’action entre les acteurs pour permettre d’atteindre les objectifs de l’ONUSIDA".