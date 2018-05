​Lutte contre les faux médicaments : le Sénégal se joint à la lutte pour éradiquer le fléau.

Dans le cadre de l’Assemblée mondiale de la santé, le Sénégal à l’image d’autres pays, a pris l’engagement de lutter contre les médicaments de la rue, entre autres produits pharmaceutiques prohibés. Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, face à l’urgence d’agir, a signé un document faisant figurer le Sénégal parmi les pays les plus déterminés à faire face.



De part cette déclaration qui est le résultat d’un vaste travail, une mobilisation est engagée pour un nouveau tournant dans le combat contre ce trafic qui tue plus que le paludisme. Le Président du Bénin, Patrice Talon, dans son allocution introductive, a souligné que les Etats ont le devoir aujourd’hui d’unir leurs forces, car le combat est loin d’être gagné ».



Poursuivant, il précise : «Il est temps que le signal soit donné, mais aussi que cette lutte devienne sincère à tout point de vue. Que les laboratoires cessent de développer des chaînes de produits destinés aux pays pauvres. Aujourd’hui, 70 à 80 % des médicaments sont produits dans des unités connues et dans des pays développés», rapporte «Libération».