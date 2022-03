​Lutte : le combat Modou Lô/ Ama pourrait se tenir au plus tard le 27 mai

Le CNG de lutte a sorti un communiqué, vendredi, pour faire savoir que le combat Modou Lô (Rock Énergie) / Ama Baldé (Falaye Baldé) se tiendrait au plus tard le vendredi 27 mai 2022, si un certificat de guérison est fourni par le Roi des arènes.



« Si au terme de son incapacité de soixante (60) jours, un certificat de guérison est produit, ledit combat se tiendra au plus tard le 27 mai 2022», lit-on dans le communiqué signé par Bira Sène. Ce qu’il faut dire, c’est que le CNG donne un délai assez court pour la tenue effective de l’affiche royale.



Cela veut dire que Modou Lô pourrait se soigner, faire sa rééducation et combattre dans moins de 2 mois. Le CNG semble oublier que si le leader de l’écurie Rock Énergie pourrait être opérationnel en 2 mois, il aura besoin de quelques autres jours pour s’entraîner et faire face à son challenger.



Pour le moment, tout le monde est tenu d’attendre que Modou Lô présente son certificat de guérison. Il pourrait le présenter et dire qu’il a besoin d’au-moins d’un mois pour s’entraîner. Le Roc va vers un combat très compliqué contre un jeune combattant qui est visiblement prêt sur tous les plans.