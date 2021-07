​Lutte : les combats Balla Gaye 2-Bombardier et Papa Sow-Siteu suspendus à la décision du Gouverneur

La tenue de ces combats est suspendue à la décision du Gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, qui va se prononcer ce mardi. Le promoteur de lutte Pape Abdou Fall attend la réponse du chef de l’Exécutif régional. « Le Gouverneur a bien compris et il avait promis de rencontrer des gens afin de nous revenir et nous attendons toujours son retour », a-t-il dit.



Les promoteurs Pape Abdou Fall et Gaston Mbengue ont fait une proposition de réduire le nombre de places à vendre à 5000. « Aujourd’hui, même si on ne peut pas autoriser les combats totalement, qu’on nous autorise à vendre des tickets au nombre de 5000, c’est acceptable dans un stade qui fait 25000 places. Nous avons fait cette proposition et nous attendons vraiment le retour du Gouverneur de Dakar », a-t-il laissé entendre.



Pape Abdou Fall espère un dénouement heureux. « Nous avons espoir, nous supplions l’Etat sénégalais de nous accorder l’autorisation pour organiser ces évènements afin de nous libérer et de libérer ces lutteurs », a soutenu Pape Abdou Fall.



Et d’ajouter : « Si je prends mon cas, le combat Siteu-Papa Sow, a duré maintenant plus de 2ans, c’était depuis Covid première et deuxième et voici la troisième vague ».



Le Comité national de gestion de lutte (Cng) et les promoteurs attendent la décision du chef de l’Exécutif régional, qui va se prononcer aujourd’hui mardi.