​Lutte sénégalaise: le Cng prend des mesures pour mettre fin au combat tardif

Dans une circulaire, le Comité national de gestion de la lutte (CNG) constate que la lutte avec frappe commence à perdre du public à cause de la fin tardive des combats. « Les manifestations de lutte, tant aimées et suivies par toutes les couches de notre société, commencent à perdre de leur public à cause de la fin tardive de nos galas. Ce constat qui a déjà fait l'objet d'un communiqué persiste encore avec plus en plus d'ampleur ».



Ainsi pour pouvoir terminer les manifestations relativement plus tôt que d'habitude, le Cng s’est adressé aux promoteurs de lutte, managers, présidents d'associations sportives de lutte, et entraineurs et a pris des dispositions concernant la lutte avec frappe.



« Les combattants en lice pour chaque rencontre seront informés préalablement des différentes séquences à suivre, par la mise à leur disposition d'un chronogramme ; l'heure de convocation devra être strictement respectée sous peine de pénalités ; les lutteurs seront tenus de commencer la préparation physique et mystique dans leur "thioumoukaye" conformément aux étapes définies par ce chronogramme », informe Ibrahima Sène, président du Cng de lutte.



« Dès l'appel de l'arbitre, chaque lutteur ne sera autorisé à entrer dans l'aire de combat qu'avec un maximum de: dix (10) bouteilles et quinze (15) minutes de préparation pour le grand combat », a-t-il ajouté.



Le Cng veille au respect et à l'exécution correcte des mesures qui sont applicables à partir de la date de signature. « Nous espérons pouvoir compter sur votre sens élevé des responsabilités et bénéficier de votre compréhension afin d'apporter une réponse adaptée à la fin tardive des manifestations de lutte », a dit le président du Cng.