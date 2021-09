​Lutte : un CLAF de 8 grosses pointures en gestation

Si la Covid-19 arrivait à être éradiquée au Sénégal, on devrait sans aucun doute assister à l’une des saisons de lutte les plus explosives de ces dix dernières années. Avec les grosses affiches des VIP en vue, à savoir Ama Baldé vs Mod’Lô, Tapha Tine vs Boy Niang 2, Balla Gaye 2 vs Bombardier, Siteu vs Papa Sow, Balla Gaye 2 vs Boy Niang 2, Eumeu Sène vs Bombardier, Balla Gaye 2 vs Gris Bordeaux, plus les autres affiches déjà actées.



Les amateurs sont déjà aux anges. Ils le seront plus si le promoteur Gaston Mbengue arrivait à concrétiser son rêve de remettre au goût du jour le CLAF



Depuis quelques jours, il travaille sur un Championnat de Lutte avec Frappe (CLAF) qui va regrouper 8 lutteurs scindés en deux poules. Lors de la saison 2006-2007, Gaston avait frappé un grand coup en initiant un CLAF avec Issa Pouye, Lac 2, Tapha Tine et Yékini Jr logés dans la poule A et Balla Diouf, Zoss, Bathie Séras et Boy Sèye dans la poule B.



Gaston Mbengue veut rééditer son coup et est en train de discuter avec de grosses pointures de l’arène pour qu’ils acceptent de participer à ce CLAF, comme il l’avait fait il y a plus d’une décennie avec Balla Gaye 2, Modou Lô, qui ont fini par devenir Rois des arènes.



Si ce CLAF arrivait à voir le jour, la lutte va vivre de grands moments. Pour booster les lutteurs et donner un nouveau souffle à la lutte, le CLAF reste la seule solution.