​MAC de Ziguinchor: un surveillant accusé d’actes de torture sur un détenu mineur

Le surveillant de prison M. M. Diouf est sous le coup d’une enquête ouverte par le commissariat de Ziguinchor. « C’est à la suite d'une altercation qui a opposé le détenu E. Mané en prison depuis le mois de juin 2023 pour une affaire de viol et le surveillant de prison Mb. M. Diouf. Le surveillant s'est senti offensé par le regard que lui a jeté le détenu. C'est ainsi que M. Diouf a demandé à E. Mané de sortir de sa cellule et de le suivre au poste de garde. A leur arrivée, le surveillant de prison a demandé au prisonnier de se mettre à genoux. Position qu'Eric Mané a gardée de 19 heures à 21 heures. Fatigué, le détenu lui a dit qu'il ne pouvait plus tenir. Le surveillant de prison a introduit une barre de fer entre les jambes du détenu pour l'empêcher de bouger. Il finira par lui verser de l'eau froide avant de le rouer de coups à l'aide d'un tuyau», renseignent les sources de Libération.



Celles-ci ajoutent que des secours seront portés au détenu qui criait dans tous les sens. Grâce à l'intervention des autorités pénitentiaires, E. Mané sera libéré et soigné avant de retourner dans sa cellule. Le 01 janvier, le détenu a déposé une plainte sur la table du procureur de la République pour actes de tortures et de maltraitance.



L'enquête confiée aux hommes du commissaire principal de police Malick Dieng, le prisonnier sera extrait de sa cellule pour son audition. Le surveillant de prison a été également convoqué et entendu. Il a confirmé, dans son audition, « les faits d'actes de tortures». La procédure pourrait conduire à l'arrestation de M.M. Diouf qui risque d'être présenté au Procureur à la fin de l'enquête, indique le journal.