​Macky Sall : «L’attraction des jeunes en Europe, c’est aussi l’effet des médias»

Le chef de l’Etat Macky Sall qui a fait face à la presse cet après midi a déclaré que les médias sont aussi responsables d’une part de l’attraction de jeunes vers l’Europe. « L’attraction des jeunes en Europe, c’est aussi l’effet des médias. Si d’une part, on montre un continent où il n'y a que des problèmes, les maladies, les guerres, la corruption, toujours à longueur de journée et de l’autre côté, on montre une partie du monde où il y a la lumière, l’eldorado, donc forcément y a attraction », dit-il.



Pour le Président Sall, qui a reçu la visite de son hôte allemande, Madame Angela Merkel, il y a un effort à faire pour donner une autre image de l’Afrique. Parce que pour lui, il y a une Afrique qui croit, qui travaille.



Parlant toujours de la question de l’immigration clandestine, le chef de l’Etat a souligné que le Sénégal à l’instar de la plupart des pays africains pour ne pas dire l’ensemble des pays africain, vit avec beaucoup de douleur la situation de l’émigration clandestine avec son lot de mort d’abord sur la route de l’émigration à travers le désert du Sahara, mais aussi à travers la méditerrané.



« En ce qui nous concerne en tant qu’Africains, c’est de donner des solutions alternatives à la jeunesse africaine. La vocation de cette jeunesse n’est pas d’échouer au fond de la méditerranée, d’atteindre les rives de l’Europe et de rester à la clandestinité », a déclaré le président de la République.



Et d'ajouter : «Nous devons très clairement combattre l’immigration clandestine. En même temps, nous devons travailler pour qu’il y ait plus de liberté dans la circulation de l’obtention des visas. Nous travaillons avec nos compatriotes européens. Mais nous ne pouvons pas être complices des trafiquants qui exploite la misère des gens, de ce réseau le trafic d’être humain. Le Sénégal ne sera pas complice de cette forme d’immigration ».



À l’en croire, près 6300 Sénégalais vivent en Allemagne et parmi eux de 1100 sont dans une situation irrégulière. Mais, rassure-t-il, «nous sommes en train de voir avec la Chancelière comment assister ces personnes dans ces cas d’irrégularité ».