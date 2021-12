​Macky Sall alerte encore: « Le vaccin ne tue pas, par contre le virus tue»

Selon le président de la République, la gestion efficace du Covid, tout en promouvant le développement du continent, est l'un des défis auxquels I'Afrique doit faire face actuellement. « Ceux qui croyaient que le Covid-19 allait anéantir le continent ont vite déchanté », a fait entendre le chef de l'Etat. Et, pour réussir la relance économique, le Président Sall a beaucoup insisté sur la vaccination. « S’il le faut, prenez une troisième dose, car le vaccin ne tue pas, par contre, le virus tue », a-t-il alerté.



Pour le chef de l’Etat, le respect des gestes barrières doit se poursuivre. « Portons le masque à chaque fois qu’il y a une personne à proximité. Je porte le plaidoyer, car on constate que les vaccinations n’avancent plus. Peut-être que la société civile va nous aider, surtout les responsables communautaires », a-t-il dit.



Macky Sali s'exprimait, hier jeudi, lors de la cérémonie d’ouverture du sommet MSCBC Gasoil &Power, au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad).