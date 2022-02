​Macky Sall demande à Matar Ba d'organiser la présentation du trophée dans les 14 régions du Sénégal

Le président Macky Sall, a présidé le Conseil des Ministres, ce mercredi 09 février 2022, au Palais de la République.



Le Chef de l’Etat invite, le ministre des Sports et la Fédération Sénégalaise de Football, à engager, avant fin février 2022, « une revue prospective de la participation du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et aux prochaines compétitions internationales de football ».



Il a par ailleurs souligné que cette victoire du Sénégal, est un exemple de succès qui forge les Grandes Nations. « Elle ouvre une nouvelle ère pour le sport national, notamment avec l’inauguration, le 22 février 2022, du Stade du Sénégal, qui s’érige véritablement en Tanière des Lions du Sénégal ».



Le chef de l’Etat signale, au demeurant, la nécessité d’accélérer le programme de réhabilitation et de construction des stades (Léopold Sédar SENGHOR, Demba DIOP), ainsi que l’aménagement de terrains de sport fonctionnels dans les quartiers, afin d’offrir à la jeunesse un cadre d’épanouissement de qualité dans les localités du Pays.



Le Président de la République demande, enfin, au ministre des Sports, « d’organiser la présentation du Trophée dans les 14 régions du Sénégal, et de coordonner la publication d’un ouvrage exhaustif et la réalisation d’un film adapté, qui retracent, pour l’histoire, la grande épopée et l’accueil mémorable des "Lions", Champions d’Afrique de Football ».