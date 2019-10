​Macky Sall veut bâtir un "réseau de mobilité collective qui optimise les coûts élevés des transactions économiques"

Macky Sall a exprimé lundi à Guediawaye (banlieue dakaroise) son ambition pour la nation sénégalaise de bâtir un réseau de mobilité collective qui optimise les coûts élevés des transactions économiques, lors de l'inauguration du Bus Rapid Transit (Brt) devant rallier Dakar à sa banlieue.



"Je suis venu vous apporter ce qui est meilleur dans le domaine du transport depuis l'accession du Sénégal à l'indépendance. Ce projet BRT va faciliter et sécuriser le déplacement entre Guediawaye et Dakar", a expliqué le chef de l'État, accueilli par des milliers militants.



Il a expliqué que son ambition est de bâtir un réseau de mobilité collective qui optimise pour la nation les coûts élevés des transactions économiques. "Le BRT, le TER (Train express régional) en cours d'achèvement, les rénovations prochaines du chemin de fer Dakar-Bamako, la construction des ponts à Dakar (...) concourent tous à la satisfaction de l'objectif de mobilité pour tous".



D'où le sens des investissements importants consentis qu'il a engagé dans la réalisation d'infrastructures routières et ferroviaires de meilleures qualités en cohérence avec sa vision de renouveau urbain et de développement territorial inclusif et durable.