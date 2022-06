​Macky Sall veut un audit général des écoles de formation dans le secteur de la santé

En marge du Conseil des ministres de ce mercredi, le Président Macky Sall a demandé au Ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne de coordonner, avec toutes les parties prenantes, un audit général des écoles de formation (publiques et privées) dans le secteur de la santé. Le chef de l’Etat informe qu’il va mettre en place un comité stratégique de suivi des réformes et des processus de transformation du système de santé.



Le Président de la République réitère, au Gouvernement, la priorité qu’il accorde, d’une part, à la « prévention médicale et, d’autre part, à la qualité de la formation et au recrutement de personnels de santé professionnels, disponibles, efficaces et dévoués, au service des patients et des performances du système de santé ».



Dans la même lancée, le chef de l’Etat demande, au Ministre de l’Enseignement supérieur de coordonner, avec toutes les parties prenantes, un « audit général des écoles de formation (publiques et privées) dans le secteur de la santé ».



Macky Sall informe, qu’il mettra en place, à la Présidence de la République, un « comité stratégique de suivi des réformes et des processus de transformation du système de santé ».