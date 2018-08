​Macky offre 24 millions et 4 postes aux jeunes apéristes de "Pikine va mal"

Le Président Macky Sall a offert 24 millions aux jeunes apéristes de “Pikine va mal” qui ont été reçus au Palais de la République. Venus pour vilipender les responsables de leur localité notamment Abdoulaye Timbo et Abdou Karim Sall, ces jeunes, au nombre de 120, ont bénéficié de quatre (4) postes de Chargé de mission pour Pikine Nord (1), Pikine Est (1) et deux (2) pour Djeddah Thiaroye Kaw.



Ils ont été reçus en premier lieu par le président du Mouvement « PIKINE CI LAA BOKK » Thierno Ndome Bâ et le Directeur de cabinet du président de la République, El Hadj Oumar Youm, renseigne "Les Echos".