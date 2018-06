​Macron: la France "n'a de leçons à recevoir de personne" sur la question des migrants

Emmanuel Macron a assuré que al France n'avait "de leçons à recevoir de personne" concernant l'accueil des migrants à l'occasion d'un mini-sommet européen consacré à la crise migratoire.



À l'occasion de la réunion de travail ce dimanche entre plusieurs pays européens en amont d'un plus gros sommet sur l'immigration prévu la semaine prochaine, Emmanuel Macron a tenu à assurer que la France n'avait "de leçons à recevoir de personne", rappelant que l'Hexagone était le deuxième pays d'accueil d'Europe "cette année".



"La solution se construira uniquement sur la coopération entre les états européens. Cette coopération requiert la responsabilité de chacun et l'esprit de solidarité pour partager évidemment la charge et la pression que certains connaissent", a-t-il ajouté.