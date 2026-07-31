​Magal Touba 2026 : 16 accidents, dont 7 sur l’autoroute Ila Touba, 6 sur la RN3, 44 blessés dénombrés

Seize accidents, dont 7 déplorés sur l’autoroute « A2-Ila Touba », contre 6 notés sur la Route nationale n°3 (RN3) et les 3 autres survenus sur différents axes routiers desservant la capitale du Mouridisme, ont été relevés par le service de la communication de la Gendarmerie, le 30 juillet 2026.



D’après le journal L'Observateur, ces différents accidents ont occasionné un total de 44 blessés. Pour fluidifier la circulation, la Gendarmerie nationale a engagé 6 gros engins de levage, outillés pour dégager les véhicules accidentés de la route, prépositionnés sur des axes routiers jugés accidentogènes.



D’après la Gendarmerie, l’objectif de cette édition du Grand Magal de Touba est de « réduire les accidents de la circulation à un taux bien en deçà des éditions précédentes ». Pour y parvenir, la Gendarmerie s’emploie à faire respecter les indications routières en matière de limitation de vitesse sur les autoroutes, les routes nationales et les autres axes secondaires.



À titre indicatif, la capitaine Diédhiou, du Bureau des relations publiques, rappelle que la limitation de vitesse varie suivant les indications, « fixant à 110 km/h à certains endroits des autoroutes, contre 50 km/h en agglomération, 90 km/h à certains endroits et 70 km/h à l’approche des points de péage… ».



D’après toujours le journal, un automobiliste roulant à 230 km/h a été flashé par les radars de l’autoroute, et les données ont été aussitôt transférées au Poste de contrôle opérationnel (PCO).



Les diligences auraient permis d’identifier le conducteur, interpellé par le dispositif de surveillance radar de la Gendarmerie. « Des cas similaires sont répertoriés quotidiennement. Pour le moment, l’accent est davantage mis sur la sensibilisation des usagers. Toutefois, à la survenance d’un accident mortel, une mesure d’arrestation est prise de fait », confie le quotidien.