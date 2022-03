​Maguette Sène, Directeur du COUD: « On a l’ambition d’avoir une salle de basket fermée à l’UCAD »

Accompagné d’une forte délégation, le directeur du COUD, Maguette Sène a rendu visite aux représentants du basket sénégalais à la Basket-Ball Africa League (BAL). Interpellé sur la politique sportive du COUD, M. Sène annonce : «Pour ce qui est des infrastructures sportives à l’UCAD, on ne se fixe pas de limites. On a l’ambition d’avoir une salle de basket fermée à l’UCAD, un stade de football aux normes internationales. En tout cas, tout ce dont un jeune a besoin pour s’épanouir au plan sportif, le COUD va se donner les moyens de l’avoir», a-t-il confié.



Subvention de 125 millions Fcfa au DUC

«Nous avons les moyens de l’obtenir, puisque physiquement ils ont les capacités d’y arriver», a ajouté Maguette Sène. Évoquant l’accompagnement financier du COUD dans cette compétition, le DG révèle: «La subvention de l’année dernière, nous l’avons augmentée. Ce qui nous a valu d’ailleurs cette qualification à la BAL. Cette subvention est dans l’ordre de 125 millions FCFA».



Parlant des chances de l’équipe pour cette 2ème saison de la BAL, Maguette Sène indique : « Je crois que le DUC a une tradition de vainqueur. Ce n’est pas la première fois qu’ils vont en Coupe d’Afrique. C’est l’équipe la plus titrée en termes de trophée africains. Donc nous avons espoir qu’ils vont se qualifier en phase finale. Nous espérons vivement qu’ils reviennent avec la Coupe de la BAL ».