​Mairie de Ourossogui : Me Sally Mamadou Thiam étale sur la place publique les "cafards de Me Moussa Bocar Thiam"

Me Sally Mamadou Thiam s’est prononcé sur la situation politique locale et la gestion de la commune de Ourossogui, située au nord-est du Sénégal situé à 7 km de Matam. Le 2ème adjoint au maire a fait face à la presse samedi 31 août, dans un hôtel de la ville. Par la même occasion, il a demandé la révocation du maire Moussa Bocar Thiam et a annoncé dans la foulée le lancement de sa nouvelle plateforme dénommée « Nouveau Sogui ».



« Dans l’intérêt de la commune de Ourossogui, je demande solennellement la révocation du maire Moussa Bocar Thiam pour désertion, incompétence et recommande un audit administratif, financier exhaustif » a déclaré Me Sally Mamadou Thiam.



Le 2ème adjoint au maire de Ourossogui, a dénoncé une « gestion cavalière et opaque » de l’actuel maire qui, selon lui, « ne mène la ville que vers l’abîme ».



« De janvier 2022, jusqu’à nos jours, le Bureau municipal ne s’est réuni qu’une seule fois en violation flagrante et délibérée des dispositions pertinentes de l’article 93 alinéa 2 du CGCT malgré les recommandations de la Cour des comptes dans son rapport d’avril 2022 relatif à la gestion 2015-2018. Ce qui veut dire que les ordres du jour ne sont jamais préparés par le bureau Municipal », a fait savoir Me Sally Mamadou Thiam.



Il a ajouté que « depuis le début de l’année 2024, le conseil municipal de Ourossogui ne s’est réuni qu’une seule fois en 7 mois ».



A en croire, « cela atteste à suffisance que le maire n’a absolument rien à proposer aux populations de Ourossogui en termes de projet de vision ».



Devant la presse locale, Me Sally Mamadou Thiam a fait savoir également que « cela fait plus de 4 mois que le maire n’a pas mis les pieds à Ourossogui, de sorte que tout est bloqué, notamment, les autorisations de construire mais aussi et surtout absence totale du maire au CRD et CR ».

Poursuivant sa déclaration, Me Sally Mamadou Thiam a révélé un « scandale au niveau de la ZAC de Ourossogui, qui ne bénéficie pas aux populations et qui échappe totalement au contrôle de la municipalité ».



Il a interpellé « la division régionale de l’Urbanisme, la préfecture de Matam ainsi que la gouvernance et le Premier Ministre car, il se peut qu’il y ait un Mbour 4 bis ou BOA bis à Ourossogui ».



Me Sally Mamadou Thiam d’annoncer, dans la foulée, le lancement de sa nouvelle plateforme politique dénommée « Nouveau Sogui ».



D’après lui, cette plateforme va permettre de « redresser » la ville et « la bâtir afin qu’elle reprenne sa place ».