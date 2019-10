​Mairie de Patte d'Oie : le maire Banda Diop soupçonné d'avoir détourné 28 millions FCFA

Ça grogne à la marie de la Patte d'Oie. Les Conseillers municipaux ont rejeté le projet de rectification budgétaire proposé par le maire Banda Diop qui a retiré la somme de 28 millions de F Cfa de la perception municipale.



Selon Le Témoin, les conseillers municipaux soupçonnent leur maire d’avoir détourné cette somme qui n’était pas prévue par le projet de budget de l'année en cours. Le journal indique que Banda Diop, lui, avait souhaité obtenir du conseil municipal son accord pour approuver, par anticipation, cette dépense pour le projet de budget de l'année prochaine.



Et, souligne toujours la même source, il qu’il s’agit bien « d'une dépense non prévue par délibération et, qui plus est, constitue un rajout dont les membres du conseil municipal n'ont jamais eu connaissance ».