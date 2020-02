​Maison d’Arrêt et de Correction de Fatick : Me Bassiriou Ngom au chevet des détenus projette une journée gratuite de palidoirie

Me Bassirou Ngom, l’actuel Directeur général de la société de recouvrement a initié une journée de plaidoirie gratuite à Fatick pour soulager les détenus de la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC). Il a remis un don de vêtements et de nourriture aux détenus.



« C’est un engagement que je prends avec les autorités judiciaires du Tribunal de grande instance de Fatick. Avec le Procureur de la République que j’ai appelé en venant ici, pour lui dire que je vais à la Maison d’arrêt pour faire un don. Je vais parler avec mes confrères de l’Association des jeunes avocats qui était prête à réagir dans des cas pareils. Parce qu’ils le font partout. Ils aident les gens partout », a déclaré Me Ngom.



L’avocat poursuivant ses propos, ajoute : « Je vais prendre attache avec le président de l’Association des jeunes avocats, pour avoir cette faveur d’obtenir une journée de plaidoirie gratuite avec la collaboration du Procureur de la République pour que nous puissions voir ensemble, comment nous pouvons enrôler les dossiers pour aider ceux qui ont des problèmes à la justice », livre Rfm.