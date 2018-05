​Makhtar Diokhané craint pour sa vie en prison : ‘’ce que les gardes m'ont dit’’

Accusé d’être le cerveau de toute la procédure du procès des présumés djihadistes, l’accusé Makhtar Diokhané met en garde le tribunal et précise que son état de santé est irréprochable actuellement. Question de se protéger contre d'éventuelles brimades que les pénitenciers lui auraient promises.

« Je tenais à attirer l'attention du tribunal que je ne suis pas malade. Je me porte très bien. Si quelque chose m’arrive en prison, il faut savoir que j’ai été martyrisé. Les gardes me disent chaque jour que je suis le plus indiscipliné des détenus », a-t-il déclaré.



L'intermédiaire entre les Sénégalais du Nigeria et le chef de Boko Haram a également attaqué les médias et mis le juge devant ses responsabilités. « Nous rendons grâce à Dieu. Nous vous remercions de votre sérénité et de votre sincérité M. le président. Je saurais qu’il n’y a pas de justice au Sénégal à travers votre décision. Il n’y a aucune preuve qui a été retenue contre moi. Les médias ont traité ce dossier n’importe comment », dit-il



M. Diokhané a, en outre, profité de l’occasion pour remercier ses deux épouses Amy Sall et Coumba Niang.



Revenant par ailleurs sur le rôle qu'il avait joué lors des différents entre les Sénégalais et Sheikau (le chef du fief), l'accusé explique que quand ses compatriotes l'interpellaient, il était réticent au début. Mais, " J'ai décidé de les venir en aide pour qu'ils puissent avoir l'autorisation de Sheikau », a-t-il fait savoir.