​Malaise à « Allez Casa » : le président Malamine Tamba trainé devant la Brigade des moeurs

«Allez Casa» est au bord de l’implosion. Pour cause, des problèmes internes qui ont abouti à une procédure judiciaire. En effet, c'est des membres de l’association qui ont décidé d’ester en justice contre Malamine Tamba et X pour usurpation de titre, faux et usage de faux et escroquerie.



Dans cette affaire, c’est le procureur de la République qui a été directement saisi par cette plainte, et Serigne Bassirou Guèye a envoyé un soit-transmis à la Brigade des moeurs du commissariat central de Dakar.



Les plaignants informent que le titre de président de l’association reviendrait à Malick Diédhiou actuellement à Ziguinchor. Dans leur plainte, ils ont aussi précisé que Malamine Tamba a ouvert dans les livres de Ecobank un compte bancaire dans lequel il loge des fonds collectés ou reçus des partenaires. Et cet argent est géré dans la plus grande « opacité », pestent-ils.



Entendu par la Brigade des mœurs, le mis en cause conteste et produit des documents. Selon Les Echos, Malamine Tamba a cité dans ses réponses l’ancien président de « Allez Casa », Seydou Sané, actuellement en France. Ce dernier est sommé de venir témoigner et sera auditionné le 26 mars prochain.