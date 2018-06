​Mali: 16 morts dans une attaque terroriste au Centre

Il était 5 heures du matin quand des obus sont tombés sur la position de l'armée malienne à Boni.



Dans un second temps, des assaillants ont tiré au plus près sur le poste de sécurité, ce qui a fait dire au porte-parole de l'armée malienne, le colonel Diarran Koné, qu'il s'agissait d'une attaque complexe.



Les éléments de l'armée malienne ont réagi et ont repoussé les assaillants d'après le porte-parole.



Selon des sources sécuritaires, les tirs étaient intenses et ont durée plusieurs dizaines de minutes.



Bilan officiel après les combats : 13 corps d'assaillants retrouvés. Du côté de l'armée malienne 3 soldats ont été tués et 3 autres blessés.



Dans son communiqué, le ministère de la défense a indiqué que l'armée a récupéré des armes et des minutions sur les assaillants.



Source: BBc