​Mali: Des experts de l'ONU condamnent l'augmentation des attaques contre les "esclaves par ascendance" et déplorent l'inaction du gouvernement

Des experts des droits de l'homme de l'ONU* ont appelé aujourd'hui le Mali à prévenir les attaques contre les soi-disant esclaves, affirmant que ces incidents sont en augmentation, avec deux fois plus de personnes blessées cette année qu'en 2020.



« Les attaques constantes et systématiques contre les personnes considérées comme « esclaves » sont inacceptables et doivent cesser immédiatement », a déclaré Alioune Tine, expert indépendant des Nations unies sur la situation des droits de l'homme au Mali. Tomoya Obokata, rapporteur spécial des Nations unies sur les formes contemporaines d'esclavage, a déclaré, « de telles attaques vicieuses sont incompatibles avec une société inclusive et nous les condamnons dans les termes les plus forts ».



Ils réagissaient à un incident survenu le 4 juillet lorsque des habitants du village de Makhadougou, dans la région orientale de Kayes, ont tenté d'empêcher des personnes qu'ils considéraient comme des esclaves de travailler dans leurs champs. À l'aide de machettes et de fusils, ils ont blessé 12 personnes, dont trois femmes non impliquées dans l'affrontement qui ont été touchées par des balles perdues à l'intérieur de leur maison.



Cette année déjà, 62 personnes - 57 hommes et cinq femmes - ont été blessées lors de violents affrontements dans la région de Kayes, et 80 ont dû fuir leur domicile. Deux fois plus de personnes - pour la plupart des "esclaves par ascendance" - ont été blessées cette année qu'en 2020.



Le Mali a interdit l'esclavage en 1905, mais un système « d'esclavage d'ascendance » persiste, en vertu duquel le statut d'esclave est attribué à certaines personnes parce que leurs ancêtres auraient été réduits en esclavage par des familles des soi-disant « maitres ».



Les personnes nées en esclavage travaillent sans être payées et sont privées de leurs droits fondamentaux et de leur dignité. Ceux qui rejettent la désignation « d'esclave » et tentent de défendre leurs droits, ainsi que les organisations anti-esclavagistes, sont régulièrement attaqués violemment par les chefs traditionnels ou religieux et leurs alliés, y compris, dans certains cas, les autorités de l'État.



"L'augmentation spectaculaire des attaques cette année montre l'incapacité flagrante du gouvernement à protéger sa population, en particulier celle qui souffre déjà le plus de la discrimination et de la violence", ont déclaré les experts.



Dans une déclaration publiée en septembre 2020, Obokata et Tine ont condamné des « actes barbares et criminels » similaires et ont appelé le Mali à mettre fin à l'esclavage une fois pour toutes. Ils ont appelé à « une enquête rapide, transparente, impartiale et approfondie » sur les attaques dans la région de Kayes.



« Il est profondément inquiétant que personne n'ait été poursuivi en relation avec les attaques de l'année dernière », ont déclaré les experts. « Le fait que le gouvernement a échoué à faire en sorte que les auteurs d'actes esclavagistes répondent de leurs actes envoie un signal choquant et inquiétant. Les chefs traditionnels et religieux qui cautionnent ces attaques violentes doivent également répondre de leurs actes ».



Les experts ont renouvelé leur appel au Mali pour qu'il adopte de toute urgence une loi criminalisant spécifiquement l'esclavage.



Tout aussi important, ont-ils déclaré, « un changement d'attitude est nécessaire dans toute la société malienne. Il est indispensable de laisser derrière soi l'héritage de l'esclavage par ascendance et de reconnaître que tous les Maliens peuvent se prévaloir de tous les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ».



Pour que le Mali aille de l'avant, il faut reconnaître que tous les maliens et maliennes - comme tout le monde sur cette planète - peuvent s'attendre à certains droits et les exiger simplement parce qu'ils sont des êtres humains. Il ne doit y avoir aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la propriété ou la naissance. »