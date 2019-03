​Mali : Massacre de villageois peulhs - Kawral Fulbé -UGB, condamne et réclame justice.

L'association internationale des Peulhs de l'UGB (Sénégal) dénonce et condamne avec la dernière énergie cette "forme de barbarie à visage humain" et réclame justice pour « ce peuple opprimé » dans un communiqué publié dimanche soir.



Pour rappel, des hommes armés habillés en chasseurs traditionnels ont fait irruption dans le village d'Ogossagou-Peulh, dans la zone de Bankass, près de la frontière avec le Burkina Faso et tués une centaine de personnes. Le dernier bilan fait état d'au moins 135 morts. Un véritable massacre.