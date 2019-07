​Mali: Un soldat tué et deux blessés lors d'une embuscade près de la frontière nigérienne

Un soldat malien a été tué et deux blessés dans une embuscade dans le nord est du pays , près de la frontière nigérienne, a annoncé l'armée malienne dans un communiqué .



Une mission d'escorte logistique, partie du poste-frontière de Labbézanga en direction de Gao, est "tombée dans une embuscade entre Fafa et Bentia" mercredi matin.



Les FAMA ont déploré un mort et deux blessés . Cinq terroristes ont été également tués .



Le 11 Juillet , sept civils, dont cinq passagers d'un véhicule, ont été tués par des assaillants armés à quelques dizaines de kilomètres de Ménaka, selon des sources maliennes.



La zone de Ménaka est souvent le théâtre d'affrontements entre, d'une part, des jihadistes ayant prêté allégeance au groupe Etat islamique (EI) et, de l'autre, deux groupes armés principalement touareg ainsi que l'armée malienne et la force française Barkhane.