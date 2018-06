​Mali : plusieurs blessés lors d'une manifestation à Bama

On compte une douzaine de blessés.



Selon le chef de file de l'opposition Soumaila Cissé, président de l'Union pour la République et la Démocratie (URD), les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur les manifestants.



Les autorités indiquent, pour leur part, qu'un agent de la police a été blessé.



La manifestation vise à demander une élection présidentielle transparente et un accès équitable des candidats à la Radio-télévision publique.



Mais elle n'a pas été autorisée compte tenu de l'état d'urgence en vigueur dans le pays.



Au Mali, l'élection présidentielle aura lieu le 29 juillet prochain.



Une quinzaine de candidats se sont déclarés.