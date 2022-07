​Mali: sept joueurs radiés par la Fédération de Basketball

Sept (7) joueurs maliens ont été sanctionnés par la Fédération de basketball. Il est reproché à ces joueurs d’avoir refusé de jouer les matchs de qualification de la troisième fenêtre des qualifications de la Coupe du monde 2023, tenue à Kigali, au Rwanda. Cette décision fait suite aux refus des joueurs de prendre part au tournoi sans le paiement de leurs primes.



La Fédération a demandé au ministre des Sports de compenser les frais engagés pour la participation (non effective) du Mali à cette compétition en les prélevant sur les primes des joueurs concernés.



Ces athlètes avaient été sélectionnés au même titre que d’autres pour jouer avec l’équipe nationale senior masculin en vue de participer à la 3e fenêtre des éliminatoires de la coupe du monde de basket-ball, zone Afrique et qualificatives pour l’Afro-Basket 2023, ont « refusé selon l’instance dirigeante de la balle au panier au Mali de se présenter sur l’aire de jeu pour jouer les deux premières journées (celle du vendredi contre l’Ouganda et celle du samedi contre le Nigeria) ».



A noter que l’équipe du Mali de basket-ball est éliminée de la course à la qualification du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde de basket-ball. Elle a concédé deux défaites sur «Tapis vert» (forfait) contre l’Ouganda le vendredi 1er juillet et le Nigeria le samedi 2 juillet 2022.