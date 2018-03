​Mali: un gendarme retrouvé égorgé jeudi.

Le porteur de tenue a été trouvé gisant dans une mare de sang à son domicile en début de matinée jeudi.



La victime un adjudant-chef de la gendarmerie de son nom Alhousseini AG Amoya a été retrouvé égorgé.



Le meurtre s'est déroulé dans la nuit de mercredi à jeudi et selon notre correspondant aucun voisin n'a entendu de bruits suspects venant du domicile de la victime.



Les auteurs du forfait seraient partis avec la moto du gendarme. C'est le premier acte de ce genre à Sévaré depuis plusieurs années.



Une source proche du dossier a indiqué à la presse que pour l'heure, les forces de sécurité procèdent à une collecte d'informations.



Le meurtre selon notre correspondant est intervenu après l'attaque dans la journée de mercredi d'un hôtel, toujours dans la région de Mopti au centre du pays. Au moins un garde à été tué et une autre personne blessée.



Ces actes interviennent au lendemain de la visite du premier ministre malien dans la région.



La lutte contre l'insécurité était le principal sujet abordé par Soumeylou Boubey Maiga.



Le chef du gouvernement malien avait promis de renforcer les mesures de sécurité à quelques mois des élections présidentielles prévues en fin juillet prochain.



Une enquête est ouverte et les limiers maliens n'écartent aucune piste.