​Malicounda : le maire Maguette Sène dote sa commune d’une gare routière de plus d’un milliard

Maguette Sène, par ailleurs directeur du Centre des Œuvres universitaires de Dakar (Coud) et maire de la commune de Malicounda a inauguré une gare routière d’un coût d'un milliard de Fcfa. D’après lui, c’est une vieille doléance des transporteurs.



« C’est une vieille doléance des transporteurs. Ils étaient souvent victimes de tracasseries de la gendarmerie de Saly et de Mbour. Nous avons construit cette gare d’un coût d’un milliard de Fcfa grâce à un partenariat avec une entreprise appelée Go groupe », a soutenu le premier magistrat de la commune de Malicounda.



Selon lui, la commune dispose d’un centre de commercial de 20 cantines. « Le conseil municipal qui sera installé après les élections dira comment sera réparti les 20 cantines pour les populations », a-t-il expliqué.



Nous avons cédé, poursuit-il, une partie et l’entreprise nous a construit cette gare routière. « Ceci est une vieille doléance qui a été satisfaite totalement. Cette gare routière est composée d’une voirie à l’intérieur et à l’extérieur, d’une gare, d’une station d’essence, de cantines et d’une mosquée », a ajouté Maguette Sène.