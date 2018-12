​Malika: des disciples d’un marabout cambriolent un lieutenant des Douanes

Des disciples d’un marabout ont nuitamment cambriolé le véhicule d’un lieutenant des Douanes, domicilié à la Cité Sonatel, dans la commune de Malika et Yeumbeul, alors qu’ils venaient d’un « thiant » (veillé religieuse), rapporte Les Echos.



Les cambrioleurs ont profité de la quiétude des alentours du domicile du lieutenant pour défoncer les portières de la voiture et voler des accessoires. Ils ont été cependant démasqués par la caméra de surveillance. Le lieutenant a réussi à démanteler le gang. Il a attrapé deux des quatre voleurs et les a livrés à la police de Yeumbeul.