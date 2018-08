​Malversation foncière : les populations du village de Boukou traînent le maire de Dias en justice

Les populations du village de Boukou ont traîné le maire de Dias devant la justice pour une malversation foncière portant sur cinq (5) hectares de terre. Ils l’ont également dénoncé devant l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC). Selon ces villageois, de nombreuses autorités administratives et ministérielles sont aussi mêlées à ce bradage foncier.



«Nous allons user de toutes les voies administratives et judiciaires qui sont en notre possession. Je rappelle que nous avons entamé une procédure judiciaire, administra tive et pénale contre ces autorités qui ont fait des actes administratifs irréguliers. Cette procédure est toujours en cours. Le juge nous avait convoqués, on a payé la consignation. Nous pensons que nous allons nous retrouver devant le juge pour que la chose soit claire pour de bon », informe le porte-parole du jour des populations de Boukou.



Selon ces riverains, «le projet de lotissement irrégulier» mené par la mairie en collaboration avec un promoteur. Aux yeux de ces populations ce projet de lotissement est un deal entre la mairie et le promoteur, rapporte Walf radio.